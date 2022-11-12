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У неділю планові відключення світла діятимуть у Києві й 8 областях

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 22:48
У неділю планові відключення світла діятимуть у Києві й 8 областях
ілюстративне фото Pixabay

Планові відключення електропостачання у неділю діятимуть у Києві та 8 областях України.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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У інших областях України відключення не прогнозуються".

Деталі: У компанії нагадали, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - йдеться в повідомленні.

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Теми: електроенергія
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