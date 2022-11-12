В воскресенье плановые отключения света будут действовать в Киеве и 8 областях

Плановые отключения электроснабжения в воскресенье будут действовать в Киеве и 8 областях Украины.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Завтра, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются".

Детали: В компании напомнили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", - говорится в сообщении.