Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье плановые отключения света будут действовать в Киеве и 8 областях

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 23:48
иллюстративное фото Pixabay

Плановые отключения электроснабжения в воскресенье будут действовать в Киеве и 8 областях Украины.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Завтра, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются".

Детали: В компании напомнили, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", - говорится в сообщении.

Темы: электроэнергия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Лавре до сих пор молятся за Россию. СБУ взялась за дело

Генсек ООН против "какого-либо мира" в Украине

инфографикаРоссияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн

Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле – ISW

Демократы сохраняют контроль в Сенате США

Все новости...
электроэнергия
В субботу отключения будут в семи областях
В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей
"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию
Последние новости
17:22
ОК "Юг": С начала недели освобождено 179 населенных пунктов
17:04
Взрыв в Стамбуле: погибли 4 человека, 38 пострадали, об украинцах неизвестно
16:58
Оккупанты нанесли ущерб на 270 миллионов долларов "Укрлендфармингу" Бахматюка на Херсонщине
16:56
видео Пророссийская партия "Шор" проводит очередной антиправительственный митинг в Кишиневе
16:51
фотоРоссияне нанесли удар по Курахово и Торецку: есть раненый и разрушения
16:33
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие, расследуют терроризм
16:23
В России из-за санкций есть проблема с лекарствами и переносят плановые операции – разведка
16:22
Людей просят не собираться в центре Херсона: Враг заминировал почти все
16:21
фото На популярной пешеходной улице Стамбула раздался взрыв, есть пострадавшие
15:56
Ким призвал строительные компании возвращаться для восстановления региона
Все новости...