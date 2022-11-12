100-річна італійка стала найстаршим у світі донором органів

В італійській провінції Піза лікарі провели операцію з пересадки печінки від жінки, яка померла у віці 100 років і 10 місяців і, таким чином, стала найстаршим донором у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Жінка потрапила до лікарні у Флоренції на початку листопада з крововиливом у мозок, який згодом став причиною її смерті. Печінка померлої була в доброму стані, тому її діти дали дозвіл на донорство органу. Пізніше хірурги Центру трансплантації в Пізі пересадили печінку.

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"На першому етапі була проведена гістологічна перевірка якості органу, операція минула успішно, пацієнтка (якій пересадили печінку) перебуває у доброму стані", – заявив Паоло Де Сімоне, директор відділення хірургії та трансплантації печінки Пізанського госпіталю.

У Національному центрі трансплантації Італії стверджують, що 100-річні донори у світовій медичній практиці трапляються, але йдеться про кілька випадків пересадження таких рідкісних тканин, як, приміром, рогівка ока.

Як зазначає La Repubblica, досі в Італії найстарішим донором була жінка, яка померла у жовтні 2021 року у місті Фабріано у віці 97 років і 7 місяців.