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100-річна італійка стала найстаршим у світі донором органів

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 00:50
фото: twitter ЄП

В італійській провінції Піза лікарі провели операцію з пересадки печінки від жінки, яка померла у віці 100 років і 10 місяців і, таким чином, стала найстаршим донором у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Жінка потрапила до лікарні у Флоренції на початку листопада з крововиливом у мозок, який згодом став причиною її смерті. Печінка померлої була в доброму стані, тому її діти дали дозвіл на донорство органу. Пізніше хірурги Центру трансплантації в Пізі пересадили печінку.

"На першому етапі була проведена гістологічна перевірка якості органу, операція минула успішно, пацієнтка (якій пересадили печінку) перебуває у доброму стані", – заявив Паоло Де Сімоне, директор відділення хірургії та трансплантації печінки Пізанського госпіталю.

У Національному центрі трансплантації Італії стверджують, що 100-річні донори у світовій медичній практиці трапляються, але йдеться про кілька випадків пересадження таких рідкісних тканин, як, приміром, рогівка ока.

Як зазначає La Repubblica, досі в Італії найстарішим донором була жінка, яка померла у жовтні 2021 року у місті Фабріано у віці 97 років і 7 місяців.

Теми: Італія
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