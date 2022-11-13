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100-летняя итальянка стала старейшим в мире донором органов

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 00:50
фото: twitter ЕП

В итальянской провинции Пиза врачи провели операцию по пересадке печени от женщины, которая умерла в возрасте 100 лет и 10 месяцев и, таким образом, стала старейшим донором в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Женщина попала в больницу во Флоренции в начале ноября с кровоизлиянием в мозг, которое впоследствии стало причиной ее смерти. Печень умершей была в хорошем состоянии, поэтому ее дети дали разрешение на донорство органа. Позже хирурги Центра трансплантации в Пизе пересадили печень.

"На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка (которой пересадили печень) находится в хорошем состоянии", - заявил Паоло Де Симоне, директор отделения хирургии и трансплантации печени Пизанского госпиталя.

В Национальном центре трансплантации Италии утверждают, что 100-летние доноры в мировой медицинской практике случаются, но речь идет о нескольких случаях пересадки таких редких тканей, как, например, роговица глаза.

Как отмечает La Repubblica, до сих пор в Италии старейшим донором была женщина, которая умерла в октябре 2021 года в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.

Темы: Италия
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