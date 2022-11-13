Під час авіашоу в США розбилися два літаки

Літак Boeing B-17 Flying Fortress і літак Bell P-63 Kingcobra зіткнулися і розбилися на авіашоу Wings Over Dallas в суботу.

Джерело: CNN вз посиланням на Федеральне управління цивільної авіації та пожежно-рятувальну службу Далласа

Деталі: На місці події після зіткнення працювало понад 40 пожежно-рятувальних підрозділів.

Кількість жертв авіакатастрофи не була встановлена.

Обидва знищені літаки вважаються рідкісними.

Один із них – перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress, спроектований у 1934 році.

Другий літак – американський одномоторний винищувач Bell P-63 – виявився ще більш рідкісним. Літаків такої моделі збереглося близько 14 екземплярів.