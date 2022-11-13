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Во время авиашоу в США разбились два самолета во время авиашоу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 03:12
скриншот

Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в субботу.

Источник: CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации и пожарно-спасательную службу Далласа

Детали: На месте происшествия после столкновения работало более 40 пожарно-спасательных подразделений.

Количество жертв авиакатастрофы не было установлено.

Оба уничтоженные самолеты считаются редкими.

Один из них - первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году.

Второй самолет - американский одномоторный истребитель Bell P-63 - оказался еще более редким. Самолетов такой модели сохранилось около 14 экземпляров.

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Темы: СШАавиакатастрофы
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