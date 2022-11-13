Во время авиашоу в США разбились два самолета во время авиашоу
Воскресенье, 13 ноября 2022, 02:12
Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в субботу.
Источник: CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации и пожарно-спасательную службу Далласа
Детали: На месте происшествия после столкновения работало более 40 пожарно-спасательных подразделений.
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Количество жертв авиакатастрофы не было установлено.
Оба уничтоженные самолеты считаются редкими.
Один из них - первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году.
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Второй самолет - американский одномоторный истребитель Bell P-63 - оказался еще более редким. Самолетов такой модели сохранилось около 14 экземпляров.