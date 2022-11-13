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Демократи зберігають контроль у Сенаті США

Неділя, 13 листопада 2022, 04:58
Фото: Getty Images

За прогнозами, демократи отримають достатню кількість місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.

Джерело: Bloomberg із посиланням на дані про результати виборів, The Washington Post

Деталі: Остаточний удар по надіях республіканців був завданий в Неваді, де в суботу сенатор від демократів Кетрін Кортес Масто, за прогнозами, виграла переобрання, обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату.

Прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50 місць, а другий тур виборів ще попереду в Джорджії 6 грудня.

Загалом на виборах стоять на кону 35 місць у Сенаті.

Нагадаємо: 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.

 
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Теми: СШАвибори
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