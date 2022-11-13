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Демократы сохраняют контроль в Сенате США

Воскресенье, 13 ноября 2022, 04:58
Фото: Getty Images

По прогнозам, демократы получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные о результатах выборов, The Washington Post

Детали: Окончательный удар по надеждам республиканцев был нанесен в Неваде, где в субботу сенатор от демократов Кэтрин Кортес Масто, по прогнозам, выиграла переизбрание, обойдя Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата.

Прогнозируемая победа Масто обеспечивает демократам 50 мест, а второй тур выборов еще впереди в Джорджии 6 декабря.

Всего на выборах стоят на кону 35 мест в Сенате.

Напомним: 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

 
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Темы: СШАвиборы
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