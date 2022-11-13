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Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 05:47
Путін, фото: Getty Images

Виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру прихильників до нього.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики відзначають, що Путіну все важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України.

Путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повної відданості їхньому досягненняю цілям в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону.

Як зазначає ISW, Путіну необхідно зберегти підтримку, і він, ймовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології знижують привабливість Путіна серед російських націоналістів.

Інститут також вказує на те, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України в Росію. Зокрема, загарбники зробили заяву про заплановане примусове переміщення понад 40 000 дітей Херсонської області до Росії. При цьому самі окупанти визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними.

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За оцінкою ISW, російське військове керівництво безуспішно намагається згуртувати мобілізованих з різними типами і рівнями кваліфікації та оснащення.

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між про-військовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру до Путіна і його здатності виконати свої військові обіцянки.
  • Російські офіційні особи все більше нормалізують публічну і, ймовірно, незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії.
  • Російське військове керівництво намагається і не може інтегрувати спеціальні військові формування в більш згуртовані бойові сили в Україні.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового.
  • Українські війська продовжують звільняти населені пункти на правому (західному) березі Дніпра в Херсонській області.
  • Загарбники продовжували наступальні операції у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
  • Російські чиновники можуть намагатися уникнути виплат військовослужбовцям обіцяного грошового забезпечення.
  • Російські війська та окупаційні чиновники продовжують наражати на небезпеку мешканців та застосовувати до них заходи примусу.

Теми: Збройні силивійна
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