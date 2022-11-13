Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле – ISW

Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенизированными деятелями и президентом России Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики отмечают, что Путину все труднее успокоить часть своего электората из-за неспособности военных РФ достичь своих максималистских целей по свержению украинской власти и захвата всей Украины.

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Путинские националистически настроенные пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной преданности их достижению целей в Украине, а Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

Как отмечает ISW, Путину необходимо сохранить поддержку, и он, вероятно, приказал некоторым своим пропагандистам подавить любую критику российского вывода войск из Херсона, поскольку многие государственные телевизионные новостные программы опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

Все большие сомнения среди крайних российских националистов относительно преданности Путина российской идеологии снижают привлекательность Путина среди российских националистов.

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Институт также указывает на то, что российские чиновники одобряют принудительный вывоз детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В частности, захватчики сделали заявление о запланированном принудительном перемещении более 40 000 детей Херсонской области в Россию. При этом сами оккупанты признают системы ухода за украинскими детьми ненадлежащими.

По оценке ISW, российское военное руководство безуспешно пытается сплотить мобилизованных с различными типами и уровнями квалификации и оснащения.

Основные выводы аналитиков ISW: