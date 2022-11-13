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Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 05:47
Путин, фото: Getty Images

Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенизированными деятелями и президентом России Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики отмечают, что Путину все труднее успокоить часть своего электората из-за неспособности военных РФ достичь своих максималистских целей по свержению украинской власти и захвата всей Украины.

Путинские националистически настроенные пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной преданности их достижению целей в Украине, а Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

Как отмечает ISW, Путину необходимо сохранить поддержку, и он, вероятно, приказал некоторым своим пропагандистам подавить любую критику российского вывода войск из Херсона, поскольку многие государственные телевизионные новостные программы опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

Все большие сомнения среди крайних российских националистов относительно преданности Путина российской идеологии снижают привлекательность Путина среди российских националистов.

Институт также указывает на то, что российские чиновники одобряют принудительный вывоз детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В частности, захватчики сделали заявление о запланированном принудительном перемещении более 40 000 детей Херсонской области в Россию. При этом сами оккупанты признают системы ухода за украинскими детьми ненадлежащими.

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По оценке ISW, российское военное руководство безуспешно пытается сплотить мобилизованных с различными типами и уровнями квалификации и оснащения.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между про-военными деятелями и президентом России Владимиром Путиным, подрывая доверие к Путину и его способности выполнить свои военные обещания.
  • Российские официальные лица все больше нормализуют публичную и, вероятно, незаконную депортацию тысяч украинских детей в Россию.
  • Российское военное руководство пытается и не может интегрировать специальные военные формирования в более сплоченные боевые силы в Украине.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово.
  • Украинские войска продолжают освобождать населенные пункты на правом (западном) берегу Днепра в Херсонской области.
  • Захватчики продолжали наступательные операции в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара.
  • Российские чиновники могут пытаться избежать выплат военнослужащим обещанного денежного обеспечения.
  • Российские войска и оккупационные чиновники продолжают подвергать опасности жителей и применять к ним меры принуждения.

Темы: Вооруженные силывойна
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