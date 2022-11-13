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ЗСУ відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 06:50
фото: Генштаб

Сили оборони дали відсіч ворогу у районах 13 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на територіїРреспубліки Білорусь.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, п районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;
  • на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське;
  • на Таврійському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

За даними штабу, у Брестській області Республіки Білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил Російської Федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Республіки Білорусь, які потребують лікування.

Також штаб повідомляє, що до окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста скуповує їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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