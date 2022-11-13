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ВСУ отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 05:50
ВСУ отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов – сводка
фото: Генштаб

Силы обороны дали отпор врагу в районах 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области.

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В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодязное, Огирцево и Старица;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Роздоловка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площанка и Табаевка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменское, Зеленополье, Спирное и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковиевка и Пречистовка;
  • на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополье, Ольговское;
  • на Таврическом направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Мылово, Золотая Балка и Михайловка.

По данным штаба, в Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Республики Беларусь, которые нуждаются в лечении.

Также штаб сообщает, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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