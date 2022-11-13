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ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 09:03
фото генштабу

Протягом доби Збройні сили знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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