ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів
Неділя, 13 листопада 2022, 08:03
Протягом доби Збройні сили знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2840 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
- артилерійських систем – 1837 (+8) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).