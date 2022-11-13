ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов
Воскресенье, 13 ноября 2022, 08:03
В течение суток Вооруженные силы уничтожили 650 оккупантов и 12 бронированных машин россиян.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:
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- личного состава - около/около 80860 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 2840 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 206 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
- специальная техника - 160 (+0).