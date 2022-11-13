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ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 09:03
фото генштаба

В течение суток Вооруженные силы уничтожили 650 оккупантов и 12 бронированных машин россиян.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 80860 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 2840 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 206 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
  • специальная техника - 160 (+0).

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