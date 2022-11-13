Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Повітряну тривогу було оголошено після 9 ранку в неділю по всій материковій частині України - вона тривала понад півтори години.

Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Деталі: Тривоги почалися після 9 ранку 13 листопада.

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Влада просить українців перебувати в укриттях.

Білоруський проєкт повідомив, що з Мачулищів вилетів Міг-31К, який може переносити ракети "Кинджал" - у південно-західний бік.

Кількома хвилинами раніше з Барановичів злетів винищувач.

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Оновлено: Після 10:50 тривоги почали скасовувати.