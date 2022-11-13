Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні
Неділя, 13 листопада 2022, 08:20
Повітряну тривогу було оголошено після 9 ранку в неділю по всій материковій частині України - вона тривала понад півтори години.
Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"
Деталі: Тривоги почалися після 9 ранку 13 листопада.
Реклама:
Влада просить українців перебувати в укриттях.
Білоруський проєкт повідомив, що з Мачулищів вилетів Міг-31К, який може переносити ракети "Кинджал" - у південно-західний бік.
Кількома хвилинами раніше з Барановичів злетів винищувач.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: Після 10:50 тривоги почали скасовувати.