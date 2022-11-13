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Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 09:20

Воздушная тревога была объявлена после 9 утра в воскресенье по всей материковой части Украины.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: Тревоги начались после 9 утра 13 ноября.

Власти просят украинцев находиться в укрытиях.

Беларусский проект сообщил, что из Мачулищей вылетел Миг-31К, который может переносить ракеты "Кинжал" - в юго-западную сторону.

Несколькими минутами ранее из Барановичей взлетел истребитель.

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Темы: воздушная тревогавойна
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