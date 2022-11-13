Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Воздушная тревога была объявлена после 9 утра в воскресенье по всей материковой части Украины.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: Тревоги начались после 9 утра 13 ноября.

Власти просят украинцев находиться в укрытиях.

Беларусский проект сообщил, что из Мачулищей вылетел Миг-31К, который может переносить ракеты "Кинжал" - в юго-западную сторону.

Несколькими минутами ранее из Барановичей взлетел истребитель.