Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине
Воскресенье, 13 ноября 2022, 08:20
Воздушная тревога была объявлена после 9 утра в воскресенье по всей материковой части Украины.
Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"
Детали: Тревоги начались после 9 утра 13 ноября.
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