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Розвідка Британії оцінила повернення в РФ військової підготовки школярів

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 08:36

Розвідка Британії прокоментувала повернення до російських шкіл військової підготовки з вересня 2023 року. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджується, цей крок повторює програму радянських часів, коли учні проходили обов'язкову військову підготовку - програму, яка закінчилася 1993 року. 

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Ця підготовка включала дії у надзвичайних ситуаціях на випадок хімічної або ядерної атаки, першу допомогу та досвід поводження з автоматами Калашнікова і стрільбу з них.

Російські чиновники спробували відродити цю підготовку у 2014 році після вторгнення Росії до Криму. Була надія, що ця ініціатива покращить якість призовників. Однак, через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою. 

Наразі розробляється програма навчання, яка буде завершена до кінця 2022 року. Потім вона пройде процес затвердження.

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Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися щонайменше 140 годин протягом навчального року.

Ці навчання, ймовірно, мають на меті підготувати учнів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити набір на збори за мобілізацією та призовом.

Ця ініціатива, ймовірно, також є частиною ширшого проєкту щодо формування у населення Росії ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що відступ російських військ з Херсона є публічним визнанням труднощів, з якими вони зіткнулися на західному березі Дніпра.

Теми: Велика Британіярозвідка
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