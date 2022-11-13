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Разведка Британии оценила возвращение в РФ военной подготовки школьников

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 09:36

Разведка Британии прокомментировала возвращение в российские школы военной подготовки с сентября 2023 года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Как утверждается, этот шаг повторяет программу советских времен, когда ученики проходили обязательную военную подготовку – программу, закончившуюся в 1993 году.

Эта подготовка включала действия в чрезвычайных ситуациях на случай химической или ядерной атаки, первую помощь и опыт обращения с автоматами Калашникова и стрельбу из них.

Российские чиновники попытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения России в Крым. Была надежда, что эта инициатива улучшит качество призывников. Однако через восемь лет мало что изменилось, и качество российских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.

Разрабатывается программа обучения, которая будет завершена до конца 2022 года. Затем она пройдет процесс утверждения.

Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно быть уделено не менее 140 часов в течение учебного года.

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Эти учения, вероятно, имеют целью подготовить учащихся к военным навыкам, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить набор на сборы по мобилизации и призыву.

Эта инициатива, вероятно, также является частью более широкого проекта по формированию у населения России идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам.

Накануне британская разведка сообщала, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Темы: Великобританияразведка
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