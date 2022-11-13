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Разведка Британии оценила возвращение в РФ военной подготовки школьников

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 08:36

Разведка Британии прокомментировала возвращение в российские школы военной подготовки с сентября 2023 года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Как утверждается, этот шаг повторяет программу советских времен, когда ученики проходили обязательную военную подготовку – программу, закончившуюся в 1993 году.

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Эта подготовка включала действия в чрезвычайных ситуациях на случай химической или ядерной атаки, первую помощь и опыт обращения с автоматами Калашникова и стрельбу из них.

Российские чиновники попытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения России в Крым. Была надежда, что эта инициатива улучшит качество призывников. Однако через восемь лет мало что изменилось, и качество российских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.

Разрабатывается программа обучения, которая будет завершена до конца 2022 года. Затем она пройдет процесс утверждения.

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Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно быть уделено не менее 140 часов в течение учебного года.

Эти учения, вероятно, имеют целью подготовить учащихся к военным навыкам, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить набор на сборы по мобилизации и призыву.

Эта инициатива, вероятно, также является частью более широкого проекта по формированию у населения России идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам.

Накануне британская разведка сообщала, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Темы: Великобританияразведка
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