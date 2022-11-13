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У паризькому аеропорту помер іранець, який жив там 18 років

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 08:51

Іранець, який прожив 18 років в аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі, помер у суботу в терміналі.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

Історія Мехрана Карімі Нассері привернула увагу міжнародних ЗМІ та Стівена Спілберга, який зняв фільм "Термінал" із Томом Хенксом у головній ролі.

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Нассері народився в 1945 році в іранській провінції Хузестан. Він прилетів до Європи в пошуках своєї матері, провів кілька років у Бельгії, будучи висланим з таких країн, як Велика Британія, Нідерланди та Німеччина за відсутність правильних імміграційних документів. 

Потім він поїхав до Франції, де зробив своїм домом термінал аеропорту, та прожив там з 1988 по 2006 рік, попри отримання статусу біженця і право залишитися у Франції в 1999 році.

В аеропорту Шарль де Голля навколо нього виросла неформальна мережа підтримки, люди надавали йому їжу та медичну допомогу, а також книги та можливість слухати радіо.

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У 2006 році його доставили в лікарню для лікування неназваної хвороби. Потім він жив у гуртожитку на гроші, які отримав завдяки виходу фільму.

Кілька тижнів тому Нассері повернувся в аеропорт, де помер природною смертю, повідомив представник аеропорту. У нього виявили кілька тисяч євро, додав чиновник.

Теми: Франціякіно
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