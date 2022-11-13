В парижском аэропорту умер иранец, который жил там 18 лет

Иранец, который прожил 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, умер в субботу в терминале.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

История Мехрана Карими Нассери привлекла внимание международных СМИ и Стивена Спилберга, который снял фильм "Терминал" с Томом Хэнксом в главной роли.

Нассери родился в 1945 году в иранской провинции Хузестан. Он прилетел в Европу в поисках своей матери, провел несколько лет в Бельгии, будучи высланным из таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Германия за отсутствие правильных иммиграционных документов.

Затем он уехал во Францию, где сделал своим домом терминал аэропорта, и прожил там с 1988 по 2006 год, несмотря на получение статуса беженца и право остаться во Франции в 1999 году.

В аэропорту Шарль де Голля вокруг него выросла неформальная сеть поддержки, люди предоставляли ему еду и медицинскую помощь, а также книги и возможность слушать радио.

В 2006 году его доставили в больницу для лечения неназванной болезни. Затем он жил в общежитии на деньги, которые получил благодаря выходу фильма.

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Несколько недель назад Нассери вернулся в аэропорт, где умер естественной смертью, сообщил представитель аэропорта. У него обнаружили несколько тысяч евро, добавил чиновник.