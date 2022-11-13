Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін хоче забирати паспорти в тих, хто розкаже правду про війну

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 09:12
Путін хоче забирати паспорти в тих, хто розкаже правду про війну
ВОЛОДИМИР ПУТІН, GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін вніс поправку до законопроєкту про можливість "за фейки про війну" позбавлення паспортів РФ, які роздали на окупованих територіях України.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Норма діятиме щодо тих, хто отримав паспорт не за правом народження, а, наприклад, унаслідок "приєднання" Росією окупованих територій.

Реклама:

Путін доповнив перелік "злочинів", за які можна позбавляти громадянства. До списку увійшли:

  • Поширення фейків про ЗС РФ і дискредитація російської армії.
  • Наруга над прапором і гербом Росії.
  • Участь у діяльності небажаної організації.
  • Заклики до сепаратизму.
  • Посягання на життя державного діяча і заклики до екстремізму.

Рішення про позбавлення громадянства може бути прийнято незалежно від того, коли було скоєно злочин.

Чому це важливо: У Росії приховується справжня інформація про війну або втрати окупантів в Україні. Люди, які розповсюджують цю інформацію, отримують статтю за нібито "фейки про російську армію".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіявійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: