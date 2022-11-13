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Путін хоче забирати паспорти в тих, хто розкаже правду про війну

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 10:12
ВОЛОДИМИР ПУТІН, GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін вніс поправку до законопроєкту про можливість "за фейки про війну" позбавлення паспортів РФ, які роздали на окупованих територіях України.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Норма діятиме щодо тих, хто отримав паспорт не за правом народження, а, наприклад, унаслідок "приєднання" Росією окупованих територій.

Путін доповнив перелік "злочинів", за які можна позбавляти громадянства. До списку увійшли:

  • Поширення фейків про ЗС РФ і дискредитація російської армії.
  • Наруга над прапором і гербом Росії.
  • Участь у діяльності небажаної організації.
  • Заклики до сепаратизму.
  • Посягання на життя державного діяча і заклики до екстремізму.

Рішення про позбавлення громадянства може бути прийнято незалежно від того, коли було скоєно злочин.

Чому це важливо: У Росії приховується справжня інформація про війну або втрати окупантів в Україні. Люди, які розповсюджують цю інформацію, отримують статтю за нібито "фейки про російську армію".

Теми: ПутінРосіявійнапропаганда
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