Путин хочет забирать паспорта у тех, кто расскажет правду о войне
Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности "за фейки о войне" лишения паспортов РФ, которые раздали на оккупированных территориях Украины.
Источник: "Медуза"
Детали: Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие "присоединения" Россией оккупированных территорий.
Путин дополнил перечень "преступлений", за которые можно лишать гражданства. В список вошли:
- Распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии.
- Надругательство над флагом и гербом России.
- Участие в деятельности нежелательной организации.
- Призывы к сепаратизму.
- Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.
Решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление.
Почему это важно: В России скрывается настоящая информация о войне или потерях оккупантов в Украине. Люди, которые распространяют эту информацию, получают статью за якобы "фейки о российской армии".