Путин хочет забирать паспорта у тех, кто расскажет правду о войне

Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности "за фейки о войне" лишения паспортов РФ, которые раздали на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Медуза"

Детали: Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие "присоединения" Россией оккупированных территорий.

Путин дополнил перечень "преступлений", за которые можно лишать гражданства. В список вошли:

Распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии.



Надругательство над флагом и гербом России.

Участие в деятельности нежелательной организации.

Призывы к сепаратизму.

Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

Решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Почему это важно: В России скрывается настоящая информация о войне или потерях оккупантов в Украине. Люди, которые распространяют эту информацию, получают статью за якобы "фейки о российской армии".