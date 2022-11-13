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Путин хочет забирать паспорта у тех, кто расскажет правду о войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 10:12
ПУТиН, GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности "за фейки о войне" лишения паспортов РФ, которые раздали на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Медуза"

Детали: Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, вследствие "присоединения" Россией оккупированных территорий.

Путин дополнил перечень "преступлений", за которые можно лишать гражданства. В список вошли:

  • Распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии.
  • Надругательство над флагом и гербом России.
  • Участие в деятельности нежелательной организации.
  • Призывы к сепаратизму.
  • Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

Решение о лишении гражданства может быть принято вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Почему это важно: В России скрывается настоящая информация о войне или потерях оккупантов в Украине. Люди, которые распространяют эту информацию, получают статью за якобы "фейки о российской армии".

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Темы: ПутинРосcиявойнапропаганда
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