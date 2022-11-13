В России показали казнь "вагнеровца": примотали голову к бетону и разбили кувалдой
В российских Telegram-каналах опубликовали видео казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который после отправки на войну с Украину сдался в плен ВСУ – мужчине разбили голову кувалдой.
Источник: российские Telegram-каналах, Baza, Медуза
Детали: Видео смонтировано из двух частей: на одном куске – фрагмент интервью Нужина украинскому журналисту после того, как он сдался в плен (в том интервью Нужин рассказывает, как в России проходила вербовка на фронт заключенных и о том, что он специально записался в ЧВК "Вагнер", чтобы сдаться в Украине в плен и воевать против РФ – ред.).
На другой части видео запечатлен мужчина в пиксельной форме – его голова скотчем примотана к импровизированной наковальне из кирпича и бетона. Он говорит, что он "Нужин Евгений, 1967 года рождения, отправился на фронт чтобы перейти на строну Украины и воевать против русских" и что "4 сентября осуществил свой план перехода на строну Украины".
Он также заявил, что 11 ноября якобы "находился на улицах Киева, где получил удар по голове, потерял сознание и оказался в этом подвале", где ему сообщили, что его "будут судить".
После этого человек в военной форме нанос Нужину удар по голове большой кувалдой. "Осужденный" упал от наковальни, и "палач" нанес еще один удар кувалдой по лицу. На этом видео обривается.
Также российские паблики опубликовали якобы комментарий основателя ЧКВ "Вагнер" Евгения Пригожина, в котором тот признался, что расправу совершили именно его наемники.
Прямая речь Пригожина: "Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало".
Почему это важно. Стоит отметить, что заявления о том, что Нужина схватили в Киеве звучат неправдоподобно, поскольку военнопленные не могут вольно гулять по городу.
Также российские паблики писали, что Нужина якобы вернули в Россию во время обмена.
Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
О зверствах "вагнеровцев" известно давно. А убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.
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