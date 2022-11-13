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В России показали казнь "вагнеровца": примотали голову к бетону и разбили кувалдой

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 11:27
Скриншот из видео

В российских Telegram-каналах опубликовали видео казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который после отправки на войну с Украину сдался в плен ВСУ – мужчине разбили голову кувалдой.

Источник: российские Telegram-каналах, Baza, Медуза

Детали: Видео смонтировано из двух частей: на одном куске – фрагмент интервью Нужина украинскому журналисту после того, как он сдался в плен (в том интервью Нужин рассказывает, как в России проходила вербовка на фронт заключенных и о том, что он специально записался в ЧВК "Вагнер", чтобы сдаться в Украине в плен и воевать против РФ – ред.). 

 
Интервью Нужина в плену
Скрншот из видео 

На другой части видео запечатлен мужчина в пиксельной форме – его голова скотчем примотана к импровизированной наковальне из кирпича и бетона. Он говорит, что он "Нужин Евгений, 1967 года рождения, отправился на фронт чтобы перейти на строну Украины и воевать против русских" и что "4 сентября осуществил свой план перехода на строну Украины". 

 
Скрншот из видео

Он также заявил, что 11 ноября якобы "находился на улицах Киева, где получил удар по голове, потерял сознание и оказался в этом подвале", где ему сообщили, что его "будут судить".  

После этого человек в военной форме нанос Нужину удар по голове большой кувалдой. "Осужденный" упал от наковальни, и "палач" нанес еще один удар кувалдой по лицу. На этом видео обривается.

Также российские паблики опубликовали якобы комментарий основателя ЧКВ "Вагнер" Евгения Пригожина, в котором тот признался, что расправу совершили именно его наемники. 

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Прямая речь Пригожина: "Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало".

Почему это важно. Стоит отметить, что заявления о том, что Нужина схватили в Киеве звучат неправдоподобно, поскольку военнопленные не могут вольно гулять по городу.

Также российские паблики писали, что Нужина якобы вернули в Россию во время обмена.

Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.

О зверствах "вагнеровцев" известно давно. А убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.

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Темы: РосcияВагнерубийство
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