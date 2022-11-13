Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 10:53
Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн
ЗРк С-400. ФОТО РИА НОВОСТИ

Розслідувачі Беларускій Гаюн зафіксували за останні два дні 8 прильотів російських Іл-76 у Мачулищі, які вивозили ракети до С-300 і С-400 з Білорусі.

Джерело: проєкт Беларускі Гаюн

Деталі: За даними розслідувачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження. 12 листопада - взагалі 5,5-6,5 години.

Реклама:

Також співробітники проєкту вважають, що є три версії, навіщо Іли прилітають до Білорусі:

1. Завезення нових ракет і/або амуніції в РБ;

2. Вивезення ракет і/або амуніції з РБ до РФ;

ВІДЕО ДНЯ

3. одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.

Вони пояснюють, чому друга версія правильна.

Дослівно: "По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі.

По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76, у напрямку аеродрому "Мачулищі" було зафіксовано 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - щонайменше 64 ракети.

Що ж стосується версій 1 і 3 - то в них немає поки що жодних підтверджень. Вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому, після можливого розвантаження з Іл-76, не зафіксовано. Тобто найбільш нереальна версія наразі - "просто завезення ракет у РБ", а для підтвердження версії з одночасним завезенням і вивезенням різної зброї - поки недостатньо даних.

Отже, якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області, РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському і Донецькому напрямку".

 

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Теми: РосіяБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Путін хоче забирати паспорти в тих, хто розкаже правду про війну
У Росії показали страту "вагнерівця": примотали голову до бетону і розбили кувалдою
Російський МіГ-31К проводив у Білорусі тренування з ракетою "Кинджал" – Беларускі Гаюн
Військові підняли український прапор над Антонівським мостом
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: