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Россияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 10:53
Россияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн
ЗРк С-400. ФОТО РИА НОВОСТИ

Расследователи Беларускій Гаюн зафиксировали за последние два дня 8 прилётов российских Ил-76 в Мачулищи, которые вывозили ракеты к С-300 и С-400 из Беларуси.

Источник: проект Беларускі Гаюн

Детали: По данным расследователей, 11 ноября самолёты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. 12 ноября – вообще 5,5-6,5 часов.

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Также сотрудники проекта считают, что есть три версии, зачем Илы прилетают в Беларусь:

  1. Завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;
  2.  Вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;
  3. Одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.

Они объясняют, почему вторая версия правильная.

Дословно: "Во-первых, это длительное время пребывания на аэродроме.

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Во-вторых, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома "Мачулищи" были зафиксированы 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом) — минимум 64 ракеты.

Что же касается версий 1 и 3 — то у них нет пока никаких подтверждений. Вывоза ракет или чего-то другого с территории аэродрома, после возможной разгрузки с Ил-76, не зафиксировано. То есть самая нереальная версия на данный момент — "просто завоз ракет в РБ", а для подтверждения версии с одновременным завозом и вывозом разного оружия — пока недостаточно данных.

Итого, если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область, РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении".

 

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Темы: РосcияБеларусьвойна
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