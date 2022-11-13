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Росіяни замінували навіть тіла: ДСНС просить не їхати без дозволу на звільнені території

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 13:15
фото ілюстративне, AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

ДСНС наполегливо рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.

Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС".

Деталі: Також ДСНС дає поради тим, що все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт:

Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".

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Теми: ДСНСдеокупаціямінуваннявійна
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