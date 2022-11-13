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Россияне заминировали даже тела: ГСЧС просит не ехать без разрешения на освобожденные территории

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 13:15
фото AP PHOTO VIA UKRAINIAN.VOANEWS.COM

ГСЧС настоятельно рекомендует украинцам, которые хотят вернуться в деоккупированные родные города, дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Есть множество примеров, когда враг минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.

Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС".

Детали: Также ГСЧС дает советы тем, кто все же решил поехать домой в освобожденный населенный пункт:

Нужно обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины".

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Темы: ГСЧСдеоккупацияминированиевойна
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