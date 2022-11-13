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Генсек ООН проти "аби-якого миру" в Україні

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 12:31
Генсек ООН проти аби-якого миру в Україні
Антоніу Гутерреш. Фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за мир між Україною та Росією на основі принципів організації та міжнародного права.

Про це він сказав на пресконференції в Камбоджі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, російське вторгнення стало порушенням Статуту ООН та порушенням територіальної цілісності України.

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Водночас, Гутерреш наголосив, що дуже важливо створювати умови для поступового відновлення діалогу, який призведе до майбутнього миру. Генсек ООН додав, що підтримує "не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН та на основі міжнародного права".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.

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Теми: ООНРосіяУкраїнавійна
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