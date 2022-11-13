Генсек ООН проти "аби-якого миру" в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за мир між Україною та Росією на основі принципів організації та міжнародного права.

Про це він сказав на пресконференції в Камбоджі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, російське вторгнення стало порушенням Статуту ООН та порушенням територіальної цілісності України.

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Водночас, Гутерреш наголосив, що дуже важливо створювати умови для поступового відновлення діалогу, який призведе до майбутнього миру. Генсек ООН додав, що підтримує "не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН та на основі міжнародного права".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.