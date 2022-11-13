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Генсек ООН против "какого-либо мира" в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 13:31
Антониу Гутерреш. Фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за мир между Украиной и Россией на основе принципов организации и международного права.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Камбодже, сообщает "Европейская правда".

По его словам, российское вторжение стало нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности Украины.

В то же время Гутерреш подчеркнул, что очень важно создавать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему миру. Генсек ООН добавил, что поддерживает "не любой мир – а мир, основывающийся на ценностях Устава ООН и на основе международного права".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса о прекращении войны в Украине пока невозможно.

Украина считает очередные попытки России пригласить ее к переговорам о завершении войны "дымовым занавесом" для того, чтобы выиграть время и изменить ситуацию в свою пользу.

Темы: ООНРосcияУкраинавойна
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