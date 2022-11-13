Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН против "какого-либо мира" в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 12:31
Генсек ООН против какого-либо мира в Украине
Антониу Гутерреш. Фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за мир между Украиной и Россией на основе принципов организации и международного права.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Камбодже, сообщает "Европейская правда".

По его словам, российское вторжение стало нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности Украины.

Реклама:

В то же время Гутерреш подчеркнул, что очень важно создавать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему миру. Генсек ООН добавил, что поддерживает "не любой мир – а мир, основывающийся на ценностях Устава ООН и на основе международного права".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса о прекращении войны в Украине пока невозможно.

Украина считает очередные попытки России пригласить ее к переговорам о завершении войны "дымовым занавесом" для того, чтобы выиграть время и изменить ситуацию в свою пользу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: