У Лаврі досі моляться за Росію. СБУ взялася за справу

На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабної війни молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки.

Джерело: священник ПЦУ Михайло Омелян у Facebook, Малюк, якого цитує СБУ

Пряма мова Омеляна: "Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" – все ще досі моляться за Росію".

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Деталі: Омелян оприлюднив відео, на якому прихожани в Лаврі співають "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка – Русь".

В СБУ запевнили, що вивчають усі деталі інциденту. Там обіцяють, що ситуація не залишиться без відповідної реакції.

Пряма мова Малюка: "Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян.

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І ми не допустимо таких проявів".

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