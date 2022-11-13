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В Лавре до сих пор молятся за Россию. СБУ взялась за дело

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 15:51
скриншот

На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабной войны молились за Россию. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности.

Источник: священник ПЦУ Михаил Омелян в Facebook, Малюк, которого цитирует СБУ

Прямая речь Омеляна: "Наши защитники Родины отдают свою жизнь, защищая государство и народ, а в УПЦ, которая якобы не МП, и которая предала Украину, и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" - все еще до сих пор молятся за Россию".

Детали: Омелян обнародовал видео, на котором прихожане в Лавре поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка - Русь".

В СБУ заверили, что изучают все детали инцидента. Там обещают, что ситуация не останется без соответствующей реакции.

Прямая речь Малюка: "Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан.

И мы не допустим таких проявлений".

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Темы: Росcияпропаганда
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