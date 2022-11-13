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В Росії через санкції є проблема з ліками і переносять планові операції – розвідка

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 15:23
В Росії через санкції є проблема з ліками і переносять планові операції – розвідка
Фото pixabay.com

У Росії через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції почали переносити на невизначений термін.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook

Деталі: Повідомляється, що російське міністерство охорони здоров’я видало наказ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас ліків на 4 місяці.

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У ГУР такий наказ пов’язують з низкою причин:

  • вплив міжнародних санкцій на економіку, у результаті чого фармацевтична галузь нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних ліків,  
  • реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону,
  • збільшення інтенсивності бойових дій, у результаті чого збільшуються санітарні втрати окупантів.

За даними розвідки, у приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується. Це у свою чергу впливає на проведення операцій – планові втручання переносять на невизначений термін –  і загалом на медичну галузь.

Крім того, відновлення запасів не проводиться, що приводить до суттєвого зростання цін на ліки.

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Теми: Росіясанкціїмедицина
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