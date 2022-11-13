В России из-за санкций есть проблема с лекарствами и переносят плановые операции – разведка

В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции начали переносить на неопределенный срок.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook

Детали: Сообщается, что российское министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарств на 4 месяца.

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В ГУР такой приказ связывают с рядом причин:

влияние международных санкций на экономику, в результате чего фармацевтическая отрасль неспособна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарств,

реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за рубежа,

увеличение интенсивности боевых действий, в результате чего увеличиваются санитарные потери оккупантов.

По данным разведки, в частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Это в свою очередь влияет на проведение операций – плановые вмешательства переносят на неопределенный срок – и в целом на медицинскую отрасль.

Кроме того, восстановление запасов не проводится, что приводит к существенному росту цен на лекарства.

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