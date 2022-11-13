Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России из-за санкций есть проблема с лекарствами и переносят плановые операции – разведка

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 15:23
В России из-за санкций есть проблема с лекарствами и переносят плановые операции – разведка
Фото pixabay.com

В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции начали переносить на неопределенный срок.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook

Детали: Сообщается, что российское министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарств на 4 месяца.

Реклама:

В ГУР такой приказ связывают с рядом причин:

  • влияние международных санкций на экономику, в результате чего фармацевтическая отрасль неспособна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарств, 
  • реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за рубежа,
  • увеличение интенсивности боевых действий, в результате чего увеличиваются санитарные потери оккупантов.

По данным разведки, в частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Это в свою очередь влияет на проведение операций – плановые вмешательства переносят на неопределенный срок – и в целом на медицинскую отрасль.

Кроме того, восстановление запасов не проводится, что приводит к существенному росту цен на лекарства.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: Росcиясанкциимедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: