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Внаслідок вибуху у Стамбулі є загиблі, розслідують тероризм

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 16:33
ФОТО sabah.com.tr

Внаслідок вибуху у неділю вдень у Стамбулі є загиблі, прокуратура почала розслідування щодо тероризму.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah, пише "Європейська правда".

Як пише видання, вибух стався за 6 хвилин ходьби від площі Таксим на популярній пішохідній вулиці Істікляль. Видання пише, що головна прокуратура Стамбула почала розслідування тероризму, хоча офіційних заяв про причини вибухи поки не лунало.

За даними губернатора Стамбулу Алі Єрлікая, у результаті вибуху є загиблі. Раніше повідомлялося про близько 10 поранених.

"Сьогодні, близько 16.20, на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші бригади поліції, охорони здоров’я і пожежники. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості", – зазначив губернатор.

Наряди поліції на вулиці вживають заходів безпеки. Усі дороги, що ведуть до Таксиму, закриті для руху.

ВІДЕО ДНЯ

Медіа опублікували фото з місця події.

Теми: Туреччинатерактжертви
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