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Внаслідок вибуху у Стамбулі є загиблі, розслідують тероризм

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 15:33
Внаслідок вибуху у Стамбулі є загиблі, розслідують тероризм
ФОТО sabah.com.tr

Внаслідок вибуху у неділю вдень у Стамбулі є загиблі, прокуратура почала розслідування щодо тероризму.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah, пише "Європейська правда".

Як пише видання, вибух стався за 6 хвилин ходьби від площі Таксим на популярній пішохідній вулиці Істікляль. Видання пише, що головна прокуратура Стамбула почала розслідування тероризму, хоча офіційних заяв про причини вибухи поки не лунало.

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За даними губернатора Стамбулу Алі Єрлікая, у результаті вибуху є загиблі. Раніше повідомлялося про близько 10 поранених.

"Сьогодні, близько 16.20, на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші бригади поліції, охорони здоров’я і пожежники. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості", – зазначив губернатор.

Наряди поліції на вулиці вживають заходів безпеки. Усі дороги, що ведуть до Таксиму, закриті для руху.

Медіа опублікували фото з місця події.

Теми: Туреччинатерактжертви
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