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В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие, расследуют терроризм

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 15:33
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие, расследуют терроризм
ФОТО sabah.com.tr

В результате взрыва в воскресенье днем Стамбуле есть погибшие, прокуратура начала расследование по терроризму.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, взрыв произошел в 6 минутах ходьбы от площади Таксим на популярной пешеходной улице Истикляль. Издание пишет, что главная прокуратура Стамбула начала расследование терроризма, хотя официальных заявлений о причинах взрывов пока не звучало.

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По данным губернатора Стамбула Али Ерликая, в результате взрыва есть погибшие. Ранее сообщалось о около 10 раненых.

"Сегодня, около 16:20, на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. На место происшествия были направлены наши бригады полиции, здравоохранения и пожарные. Есть погибшие и пострадавшие. О развитии событий будет сообщено общественности", – отметил губернатор.

Наряды полиции на улице принимают меры безопасности. Все дороги, ведущие к Таксиму, закрыты для движения.

Медиа опубликовали фото с места происшествия.

Темы: Турциятерактжертвы
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