В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие, расследуют терроризм

В результате взрыва в воскресенье днем Стамбуле есть погибшие, прокуратура начала расследование по терроризму.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, взрыв произошел в 6 минутах ходьбы от площади Таксим на популярной пешеходной улице Истикляль. Издание пишет, что главная прокуратура Стамбула начала расследование терроризма, хотя официальных заявлений о причинах взрывов пока не звучало.

По данным губернатора Стамбула Али Ерликая, в результате взрыва есть погибшие. Ранее сообщалось о около 10 раненых.

"Сегодня, около 16:20, на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. На место происшествия были направлены наши бригады полиции, здравоохранения и пожарные. Есть погибшие и пострадавшие. О развитии событий будет сообщено общественности", – отметил губернатор.

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Наряды полиции на улице принимают меры безопасности. Все дороги, ведущие к Таксиму, закрыты для движения.

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Медиа опубликовали фото с места происшествия.