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Росіяни завдали удару по Кураховому і Торецьку: є поранений і руйнування

Неділя, 13 листопада 2022, 16:51
Наслідки обстрілів Торецька. Тут і далі фото з Telegram Кириленка

Вдень 13 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по місту Курахове у Донецькій області, також загарбники били по Торецьку – одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих". 

 
Курахове

Деталі: За словами голови ОВА, ракета влучила у двоповерховий будинок. Також ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству і адмінбудівлю.

У Торецьку від російських обстрілів постраждали лікарня, пологовий будинок та профілакторій. Постраждалих немає, але, за словами Кириленка, будівлі мають серйозні пошкодження. 

 
Торецьк

Голова області закликав мешканців не наражати себе на небезпеку і евакуюватися з регіону.  

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