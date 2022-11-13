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Россияне нанесли удар по Курахово и Торецку: есть раненый и разрушения

Воскресенье, 13 ноября 2022, 15:51
Россияне нанесли удар по Курахово и Торецку: есть раненый и разрушения
Последствия обстрелов Торецка. Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Днем 13 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Курахово в Донецкой области, также захватчики били по Торецку – один человек получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Ракетный удар по Курахово нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших". 

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Курахово

Детали: По словам главы ОВА, ракета попала в двухэтажный дом. Также ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.

В Торецке от российских обстрелов пострадали больница, роддом и профилакторий. Пострадавших нет, но, по словам Кириленко, здания имеют серьезные повреждения. 

 
Торецк

Глава области призвал жителей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из региона.

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