Россияне нанесли удар по Курахово и Торецку: есть раненый и разрушения
Днем 13 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Курахово в Донецкой области, также захватчики били по Торецку – один человек получил ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Ракетный удар по Курахово нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранения. К счастью, обошлось без погибших".
Детали: По словам главы ОВА, ракета попала в двухэтажный дом. Также ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.
В Торецке от российских обстрелов пострадали больница, роддом и профилакторий. Пострадавших нет, но, по словам Кириленко, здания имеют серьезные повреждения.
Глава области призвал жителей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из региона.
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