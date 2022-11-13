Вибух у Стамбулі: загинули 6 людей, 81 постраждала

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пов’язав вибух у центрі Стамбула з тероризмом та повідомив, що кількість загиблих зросла до 6, а поранених - до 53.

Ердоган озвучив це на пресконференції перед відльотом в Індонезію, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

Ердоган заявив, що в результаті вибуху на вулиці Істікляль загинуло 6 людей і 53 людини отримали поранення.

"Наша нація повинна бути впевнена, що винуватці інциденту на вулиці Істікляль будуть покарані, як вони заслуговують. Відповідні підрозділи нашої держави продовжують свої зусилля з розкриття виконавців цього підступного нападу та асоціацій, які стоять за ним", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху 4 людини загинули, 38 постраждали.

Оновлено: Пізніше віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомив, що внаслідок вибуху на проспекті Істікляль у Стамбулі в неділю загинуло шестеро людей, ще 81 дістала поранення.

За його словами, вибух вважається терористичним актом, і бомбу підірвала жінка.

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Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухом на вулиці Істікляль, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Інформація про постраждалих українців наразі відсутня, додав він та нагадав телефон "гарячої лінії" українського консульства: +905306125577.

Вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль у неділю вдень. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Прокуратура почала розслідування щодо тероризму. Медіа опублікували фото з місця події.

Турецький регулятор наклав заборону на трансляцію повідомлень телеканалами про вибух приблизно через годину після того, як він стався.

Вулиця Істікляль, що розміщує магазини та ресторани і зазвичай переповнена пішоходами, раніше стала мішенню для терористів-смертників у 2016 році.