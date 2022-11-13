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Взрыв в Стамбуле: погибли 6 человек, 81 пострадал

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 18:04
Место взрыва в Стамбуле, ФОТО SABAH.COM.TR

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал взрыв в центре Стамбула с терроризмом и сообщил, что число погибших возросло до 6, а раненых - до 53.

Эрдоган озвучил это на пресс-конференции перед отлетом в Индонезию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что в результате взрыва на улице Истикляль погибли 6 человек и 53 человека получили ранения.

"Наша нация должна быть уверена, что виновники инцидента на улице Истикляль будут наказаны, как они заслуживают. Соответствующие подразделения нашего государства продолжают свои усилия по раскрытию исполнителей этого коварного нападения и стоящих за ним ассоциаций", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва 4 человека погибли, 38 пострадали.

Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате взрыва на проспекте Истикляль в Стамбуле в воскресенье погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

По его словам, взрыв считается террористическим актом, и бомбу взорвала женщина.

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В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывом на улице Истикляль, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Информация о пострадавших украинцах отсутствует, добавил он и напомнил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье днем. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

Прокуратура начала расследование терроризма. Медиа опубликовали фото с места происшествия.

Турецкий регулятор наложил запрет на трансляцию сообщений телеканалами о взрыве примерно через час после того, как он произошел.

Улица Истикляль, размещающая магазины и рестораны и обычно переполненная пешеходами, ранее стала мишенью для террористов-смертников в 2016 году.

Темы: Турциявзрыв
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