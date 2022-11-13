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Взрыв в Стамбуле: погибли 6 человек, 81 пострадал

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 17:04
Взрыв в Стамбуле: погибли 6 человек, 81 пострадал
Место взрыва в Стамбуле, ФОТО SABAH.COM.TR

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал взрыв в центре Стамбула с терроризмом и сообщил, что число погибших возросло до 6, а раненых - до 53.

Эрдоган озвучил это на пресс-конференции перед отлетом в Индонезию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что в результате взрыва на улице Истикляль погибли 6 человек и 53 человека получили ранения.

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"Наша нация должна быть уверена, что виновники инцидента на улице Истикляль будут наказаны, как они заслуживают. Соответствующие подразделения нашего государства продолжают свои усилия по раскрытию исполнителей этого коварного нападения и стоящих за ним ассоциаций", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва 4 человека погибли, 38 пострадали.

Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате взрыва на проспекте Истикляль в Стамбуле в воскресенье погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

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По его словам, взрыв считается террористическим актом, и бомбу взорвала женщина.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывом на улице Истикляль, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Информация о пострадавших украинцах отсутствует, добавил он и напомнил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье днем. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

Прокуратура начала расследование терроризма. Медиа опубликовали фото с места происшествия.

Турецкий регулятор наложил запрет на трансляцию сообщений телеканалами о взрыве примерно через час после того, как он произошел.

Улица Истикляль, размещающая магазины и рестораны и обычно переполненная пешеходами, ранее стала мишенью для террористов-смертников в 2016 году.

Темы: Турциявзрыв
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