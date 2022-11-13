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У центрі Херсона запрацював український мобільний зв’язок

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 17:10
У центрі Херсона запрацював український мобільний зв’язок
центр звільненого Херсона, фото Дмитра Ларіна, УП

У центрі звільненого Херсона запрацював мобільний зв’язок українського оператора "Київстар".

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, відео якого розмістив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, Янушевич у Telegram

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Дослівно: "Підключений зв’язок Київстар у центрі міста, безпосередньо на площі перед будівлею обласної військової адміністрації. Скидаю вам це відео через LTE".

Деталі: Голова ОВА також опублікував перелік медзакладів, де херсонці можуть отримати медичну допомогу та ліки.

Він зазначив, що під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій.

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Уже з 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за певними адресами необхідні лікарські засоби. Також у разі потреби лікарі можуть провести медогляд.

З 15 листопада на площі Свободи працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).

Теми: Херсондеокупація
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