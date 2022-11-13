Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Херсона заработала украинская мобильная связь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 18:10
центр освобожденного Херсона, фото Дмитрия Ларина, УП

В центре освобожденного Херсона заработала мобильная связь украинского оператора "Киевстар".

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, видео которого разместил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, Янушевич в Telegram

Дословно: "Подключена связь Киевстар в центре города, непосредственно на площади перед зданием областной военной администрации. Сбрасываю вам это видео через LTE".

Детали: Председатель ОВА также опубликовал перечень медучреждений, где херсонцы могут получить медицинскую помощь и лекарства.

Он отметил, что во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий.

Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по определенным адресам необходимые лекарственные средства. Также в случае необходимости врачи могут провести медосмотр.

ВИДЕО ДНЯ

С 15 ноября на площади Свободы будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.д.).

Темы: Херсондеоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Турция намекает на вину США в теракте в Стамбуле, "отвергает их соболезнования"

Веерные отключения: в понедельник плановые ограничения будут действовать в столице и 8 областях

фотоЗеленский приехал в Херсон

США объявят санкции против 42 человек и компаний, помогающих РФ покупать оружие

Американские аналитики: Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление

После поражения на Херсонщине Россия усилит наступление на Донетчине – ISW

Все новости...
Херсон
Людей просят не собираться в центре Херсона: Враг заминировал почти все
Ким призвал строительные компании возвращаться для восстановления региона
На Херсонщине на неделю запретили пользоваться водным транспортом
Последние новости
12:34
Кремль возмущен, что Зеленский "приехал на территорию России"
12:31
РосСМИ: В Турции проходят переговоры между представителями РФ и США
12:30
ЕС готов ввести ограничение цен на российскую нефть
12:07
Турция намекает на вину США в теракте в Стамбуле, "отвергает их соболезнования"
12:06
Курс валют на 14 ноября: евро на "черном рынке" превысил 41 гривну
11:59
МИД ответил оккупантам: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия
11:49
Веерные отключения: в понедельник плановые ограничения будут действовать в столице и 8 областях
11:46
В Индонезии сообщили о госпитализации Лаврова на саммите G20, МИД РФ отрицает
11:41
МИД РФ отвергает условие о выводе войск из Украины для начала переговоров
11:36
В Херсонской области продолжаются обстрелы, на левом берегу оккупантов тоже становится меньше – ОВА
Все новости...