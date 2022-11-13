В центре Херсона заработала украинская мобильная связь

В центре освобожденного Херсона заработала мобильная связь украинского оператора "Киевстар".

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, видео которого разместил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, Янушевич в Telegram

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Дословно: "Подключена связь Киевстар в центре города, непосредственно на площади перед зданием областной военной администрации. Сбрасываю вам это видео через LTE".

Детали: Председатель ОВА также опубликовал перечень медучреждений, где херсонцы могут получить медицинскую помощь и лекарства.

Он отметил, что во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий.

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Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по определенным адресам необходимые лекарственные средства. Также в случае необходимости врачи могут провести медосмотр.

С 15 ноября на площади Свободы будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.д.).