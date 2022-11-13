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Окупанти нарощують війська біля Мелітополя – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 17:19
Окупанти нарощують війська біля Мелітополя – зведення Генштабу
ілюстративне фото Getty Images

Російські окупанти нарощують свої війська в районі Мелітополя Запорізької області і зменшують – у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: "Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

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В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі".

Деталі: Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області Білорусі, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;
  • на Бахмутському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;
  • на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;
  • на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.
  • На Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Теми: МелітопольГенштабокупаціявійна
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