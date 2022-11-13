Оккупанты наращивают войска возле Мелитополя – сводка Генштаба

Российские оккупанты наращивают свои войска в районе Мелитополя Запорожской области и уменьшают – в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули".

Детали: Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью пополнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и дальнейшее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий.

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В военных комиссариатах Брестской области Беларуси, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугруватка, Огирцево, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголевка;

направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугруватка, Огирцево, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголевка; на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;

и направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное; на Бахмутском направлении - из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк;

направлении - из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка; на Запорожском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки. На Таврическом направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Выщетарасовка, Миловое, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневому поражению подверглось село Добрая Надежда Днепропетровской области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.