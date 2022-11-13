США: Деякі санкції проти Росії можуть діяти і після завершення війни
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися в силі навіть після будь-якої можливої мирної угоди з Україною.
Про це вона сказала виданню The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".
Єллен сказала, що будь-яка можлива мирна угода включатиме перегляд санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку.
"З боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України. Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, вважали б, що, ймовірно, деякі санкції мають залишитися в силі", - сказала вона.
США та їхні союзники прагнули послабити військовий потенціал Росії, перекривши їй доступ до передових західних технологій і натиснувши на її фінансову систему.
Тим не менш, цього року Росія отримала величезні доходи від продажу енергоносіїв, і Єллен очолила зусилля "Групи семи" для встановлення верхньої межі цін на російську нафту у відповідь.
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