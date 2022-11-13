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США: Деякі санкції проти Росії можуть діяти і після завершення війни

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 17:58
США: Деякі санкції проти Росії можуть діяти і після завершення війни
Джанет Єллен, фото Getty Images

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися в силі навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.

Про це вона сказала виданню The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Єллен сказала, що будь-яка можлива мирна угода включатиме перегляд санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку.

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"З боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України. Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, вважали б, що, ймовірно, деякі санкції мають залишитися в силі", - сказала вона.

США та їхні союзники прагнули послабити військовий потенціал Росії, перекривши їй доступ до передових західних технологій і натиснувши на її фінансову систему. 

Тим не менш, цього року Росія отримала величезні доходи від продажу енергоносіїв, і Єллен очолила зусилля "Групи семи" для встановлення верхньої межі цін на російську нафту у відповідь.

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Теми: СШАсанкціїРосіявійна
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