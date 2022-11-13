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США: Некоторые санкции против России могут действовать и после войны

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 18:58
Джанет Йеллен, фото Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после любого возможного мирного соглашения с Украиной.

Об этом она сказала изданию The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Йелен сказала, что любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.

"Со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, приемлемых для Украины. Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что, вероятно, некоторые санкции должны остаться в силе", - сказала она.

США и их союзники стремились ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.

Тем не менее, в этом году Россия получила огромные доходы от продажи энергоносителей, и Йеллен возглавила усилия "Группы семи" для установления верхнего предела цен на российскую нефть в ответ.

Читайте также о том, чего достигли западные санкции против российских банков.

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Темы: СШАсанкцииРосcиявойна
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