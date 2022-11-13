Активісти періодично знімають російський прапор у Маріуполі – радник мера

В окупованому Маріуполі з Площі Свободи активісти зняли російський прапор, водночас росіяни вивозять український врожай з Маріупольського району зерновозами.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "Група "Ї" Маріупольського Спротиву вчергове "денацифікувала" російський прапор з Площі Свободи.

Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаївку".

Деталі: Андрющенко також повідомив, що окупанти вивозять урожай з Маріупольського району зерновозами щодня з усіх зерносховищ та елеваторів.

"Зерновози на номерах "23" та "26" регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону. Мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яка так "щиро" пропонує Росія майже даром міжнародній спільноті", - зазначив радник мера.