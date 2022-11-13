Активисты периодически снимают российский флаг в Мариуполе – советник мэра

В оккупированном Мариуполе с Площади Свободы активисты сняли российский флаг, в то же время россияне вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления в очередной раз "денацифицировала" российский флаг с Площади Свободы.

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Оккупационная власть или не замечает, или делает вид, что ничего не произошло. Опять. Тот флаг понемногу превращается в мариупольскую Чернобаевку".

Детали: Андрющенко также сообщил, что оккупанты вывозят урожай из Мариупольского района зерновозами ежедневно со всех зернохранилищ и элеваторов.

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"Зерновозы на номерах "23" и "26" регионы (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону. Мародерство в государственных масштабах не останавливается. Это и есть часть того самого зерна, которое так "искренне" предлагает Россия почти даром международному сообществу", - отметил советник мэра.