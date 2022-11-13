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Господар саміту G20 тисне на країни групи для пом’якшення критики РФ - Politico

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 20:10
Джоко Відодо, фото Getty Images

Високопоставлені індонезійські політики, включно з президентом Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії, аби уникнути завершення саміту G20 на Балі цього тижня без ухвалення спільної заяви.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

За словами дипломатів, американські, європейські, австралійські, канадські та японські офіційні особи перебувають у числі тих, на кого індонезійські колеги чинять тиск. 

Індонезія наполягає, щоб члени G20 виявили "гнучкість" і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Росія, яка буде представлена ​​на саміті на Балі міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим, дала свою згоду на комюніке після закінчення зустрічі.

Відодо "вважатиме особистим успіхом", якщо вдасться погодити декларацію саміту G20, сказав один із чиновників, додавши, що індонезійський лідер неодноразово нарікав на те, що він головує на "найскладнішому" саміті G20 за всю історію.

Відодо також прагне уникнути вигнання Росії та перетворення групи на G19, як це відбулося з G8 після анексії Росією українського Криму у 2014 році.

Однією з можливостей було б пряме зосередження уваги на аспекті "дотримання міжнародного права" у текст рішення. У разі ухвалення це було б набагато більш завуальоване формулювання, ніж те, яке використовувала "Група семи", яка неодноразово засуджувала війну президента Росії Путіна проти України.

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В останній заяві G7 цього місяця Москву розкритикували за "агресивну війну проти України" і закликали РФ вивести своїй війська. 

"Очевидно, що ми не можемо бути такими жорсткими, як у G7, коли вам потрібна згода росіян, китайців та саудитів. Питання у тому, скільки нам потрібно видалити", - сказав неназваний західний дипломат.

Китай, Саудівська Аравія, Індія та Бразилія, чотири країни, що входять до G20, мають вичікувальну позицію щодо цього питання. 

Пекін, зокрема, вважав би за неможливе прийняти пряму критику Росії. 

Іншою проблемою для Відодо стане ймовірна відсутність сімейного фото для дводенного саміту, який розпочнеться у вівторок.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: ІндонезіяРосіяG20
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