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Хозяин саммита G20 давит на страны группы для смягчения критики РФ - Politico

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 19:10
Хозяин саммита G20 давит на страны группы для смягчения критики РФ - Politico
Джоко Видодо, фото Getty Images

Высокопоставленные индонезийские политики, включая президента Джоко Видодо, призывают западных лидеров пойти на уступки относительно своей критики России, чтобы избежать завершения саммита G20 на Бали на этой неделе без принятия совместного заявления.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

По словам дипломатов, американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица находятся в числе тех, на кого индонезийские коллеги оказывают давление.

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Индонезия настаивает, чтобы члены G20 проявили "гибкость" и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Россия, которая будет представлена ​​на саммите на Бали министром иностранных дел Сергеем Лавровым, дала свое согласие на коммюнике по окончании встречи.

Видодо будет "считать личным успехом", если удастся согласовать декларацию саммита G20, сказал один из чиновников, добавив, что индонезийский лидер неоднократно сетовал на то, что он председательствует на "самом сложном" саммите G20 за всю историю.

Видодо также стремится избежать изгнания России и превращения группы в G19, как это произошло с G8 после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

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Одной из возможностей было бы прямое сосредоточение внимания на аспекте "соблюдения международного права" в тексте решения. В случае принятия это была бы гораздо более завуалированная формулировка, чем та, которую использовала "Группа семи", которая неоднократно осуждала войну президента России Путина против Украины.

В последнем заявлении G7 в этом месяце Москву раскритиковали за "агрессивную войну против Украины" и призвали РФ вывести свои войска.

"Очевидно, что мы не можем быть такими жесткими, как в G7, когда вам нужно согласие россиян, китайцев и саудитов. Вопрос в том, сколько нам нужно удалить", - сказал неназванный западный дипломат.

Китай, Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, четыре страны, входящие в G20, имеют выжидательную позицию по этому вопросу.

Пекин, в частности, считал бы невозможным принять прямую критику России.

Другой проблемой для Видодо станет вероятное отсутствие семейного фото для двухдневного саммита, который начнется во вторник.

Темы: ИндонезияРосcияG20
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