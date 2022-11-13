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Укренерго повідомило про планові відключення на понеділок 14 листопада

Станіслав ПогоріловНеділя, 13 листопада 2022, 23:00
Укренерго повідомило про планові відключення на понеділок 14 листопада
Фото: НЕК "Укренерго"

НЕК "Укренерго" повідомило про планові відключення у 8 областях, а також у Києві 14 листопада.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях".

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Деталі: Повідомляється, що наразі в інших областях відключення не прогнозуються.

В Укренерго додали, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло.

Також в енергокомпанії закликали свідомо ставитись до споживання електроенергії,  особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!

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Теми: енергетикаУкраїнавійна
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